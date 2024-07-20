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Комментатор UFC — о поединке Аспиналла и Блэйдса: Джонсу придётся признать Аспиналла

Комментатор UFC — о поединке Аспиналла и Блэйдса: Джонсу придётся признать Аспиналла
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Комментатор Ultimate Fighting Championship (UFC) Джон Гуден высказался в преддверии шоу UFC 304 о поединке в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом.

«Блэйдс очень, очень опасный парень, законный вечный претендент, который находится на высоком уровне уже долгое время. Он также прошёлся по головам лидеров своим стилем, очевидно, с тяжёлым борцовским стилем, в котором много борьбы. Но Кёртис раскроет тебя, если, например, попадёт локтем. Он может перевернуть бой в любой момент.

Если Том Аспиналл одолеет Кёртиса Блейдса, и особенно если он сделает это нокаутом болевым, то я думаю, что Джон Джонс ничего не сможет сделать, кроме как признать эту победу Аспиналла. И, следовательно, это уже должно максимально нас приблизить к поединку за титул между Томом и Джонсом», — заявил Гуден во время подкаста на YouTube.

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