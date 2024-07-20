БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов — Минеев: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00–22:30 мск

Исмаилов — Минеев: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00–22:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 июля, в Москве состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого сразятся известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Спортсмены проведут бой в рамках восьми раундов по три минуты.

Прямая текстовая онлайн-трансляция поединка на «Чемпионате» начнётся в 22:00–22:30 мск.

Трансляцию турнира будут вести телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу. Турнир начнётся в 18:00 по московскому времени.

Напомним, Минеев и Исмаилов проводили два очных боя. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья, а главный поединок вечера между Минеевым и Исмаиловым стартует не ранее 23:00 мск.

Материалы по теме
Pulse Up Boxing: третья попытка Исмаилова разобраться с Минеевым окажется успешной? LIVE
Live
Pulse Up Boxing: третья попытка Исмаилова разобраться с Минеевым окажется успешной? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android