Камил Гаджиев: Минеев — фаворит в бою с Исмаиловым. Он много занимался боксом

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «Чемпионату» дал свой прогноз в преддверии поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Отсутствие опыта Минеева в боксе? Это всё нивелируется тем, что Володя – базовый каратист, много занимался боксом. Я бы даже сказал, что Минеев – фаворит. Лично на мой взгляд. Сложно делать какие-то прогнозы. Но мне кажется, что он будет фаворитом.

Мы приходим к тому, что кто бы и что ни делал, всё равно Минеев – Исмаилов – бой на все времена. Ничего более интересного в индустрии ещё не произошло», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 20 июля, в Москве состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого сразятся известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Спортсмены проведут бой в рамках восьми раундов по три минуты.