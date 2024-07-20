Гаджиев оценил вероятность четвёртого боя между Минеевым и Исмаиловым

Известный российский промоутер Камил Гаджиев в интервью «Чемпионату» оценил вероятность четвёртого боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Очень многое зависит о того, как пройдёт бой. Не то что мы посмотрим с точки зрения спорта. А как будут выглядеть парни. После окончания поединка можно будет сказать, нужен он кому-то или нет. На данный момент есть интерес к третьему бою. Если Минеев односторонне изобьёт Исмаилова – это будет уже неинтересно. А если получится, что выиграет Исмаилов, то наверняка найдутся люди, которые скажут, что нужно провести им ещё один поединок по MMA», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 20 июля, в Москве состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого сразятся известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Спортсмены проведут бой в рамках восьми раундов по три минуты.