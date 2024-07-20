Гаджиев: морального права на титульник Волков пока не имеет

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о перспективах российского бойца ММА Александра Волкова.

«Бой за звание сильнейшего тяжеловеса России. В сухом остатке всем зашло. Я считал, что шансы – 50 на 50. Думал, что немного фаворит – Павлович. Но понимал, что бой может быть равным. А его в итоге ещё и выиграл Волков. Причём гораздо убедительнее, чем я думал. Для обоих это пища для размышлений. Волков может штурмануть новые высоты. А Павловичу нужно что-то менять. Он должен извлечь пользу из этого поражения.

Саше нужно немного потрудиться, чтобы заработать титульный бой. Морального права на него он пока не имеет. Саша односторонне проиграл Аспиналлу. Но если ещё одну-две победы одержит, то люди начнут говорить о титульных притязаниях. Сейчас ему можно подраться с Сирилем Ганом. Волков на правильном пути», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.