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Камил Гаджиев: свой дивизион Ислам Махачев уже перерос

Камил Гаджиев: свой дивизион Ислам Махачев уже перерос
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бойце Ultimate Fighting Championship (UFC) Исламе Махачеве.

«Царукян его не остановит, я думаю. Но шум будет очень приличный. А вообще я сторонник того, что Исламу нужно драться в другой весовой категории. Свой дивизион он уже перерос. Бой с Мухаммадом не обсуждается. А вот бой с Эдвардсом должны сделать», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Царукян на юбилейном UFC 300 в апреле одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

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