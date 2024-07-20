Камил Гаджиев: свой дивизион Ислам Махачев уже перерос

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бойце Ultimate Fighting Championship (UFC) Исламе Махачеве.

«Царукян его не остановит, я думаю. Но шум будет очень приличный. А вообще я сторонник того, что Исламу нужно драться в другой весовой категории. Свой дивизион он уже перерос. Бой с Мухаммадом не обсуждается. А вот бой с Эдвардсом должны сделать», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

Царукян на юбилейном UFC 300 в апреле одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.