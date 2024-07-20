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Камил Гаджиев: я уже не верю в возвращение Конора Макгрегора

Камил Гаджиев: я уже не верю в возвращение Конора Макгрегора
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев порассуждал о форме бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком и полулёгком весе 36-летнем ирландце Коноре Макгрегоре.

«Я уже не верю в его возвращение. Для выставочных боёв Конор подходит. С точки зрения мотивации. Но для чего-то большего – уже нет», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Некоторые как бывшие, так и действующие бойцы усомнились в том, что Макгрегор действительно испытывает проблемы со здоровьем.

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