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Джейк Пол — Майк Перри: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00 мск

Джейк Пол — Майк Перри: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00 мск
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В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Начало трансляции в 3:00 мск

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира:

Джейк Пол — Майк Перри;
Аманда Серрано — Стиви Морган;
Эштон Силв — Лукас Бахди;
Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл;
Тони Агилар — Кори Марксмен;
Шедейша Грин — Наташа Спенс;
Анхель Барриэнтес — Эдвин Родригес;
Ариэль Перес — Дейн Герреро;
Алексис Чапарро — Кевин Хилл.

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