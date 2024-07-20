Джейк Пол — Майк Перри: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00 мск

В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Начало трансляции в 3:00 мск
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
Полный кард турнира:
Джейк Пол — Майк Перри;
Аманда Серрано — Стиви Морган;
Эштон Силв — Лукас Бахди;
Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл;
Тони Агилар — Кори Марксмен;
Шедейша Грин — Наташа Спенс;
Анхель Барриэнтес — Эдвин Родригес;
Ариэль Перес — Дейн Герреро;
Алексис Чапарро — Кевин Хилл.