Джейк Пол — Майк Перри: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 3:00 мск

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В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Начало трансляции в 3:00 мск

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира:

Джейк Пол — Майк Перри;

Аманда Серрано — Стиви Морган;

Эштон Силв — Лукас Бахди;

Хулио Сесар Чавес-младший — Юрайя Холл;

Тони Агилар — Кори Марксмен;

Шедейша Грин — Наташа Спенс;

Анхель Барриэнтес — Эдвин Родригес;

Ариэль Перес — Дейн Герреро;

Алексис Чапарро — Кевин Хилл.