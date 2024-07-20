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Гаджиев: у Чимаева есть много вопросов с собственной мотивацией. С этим есть проблемы

Гаджиев: у Чимаева есть много вопросов с собственной мотивацией. С этим есть проблемы
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «Чемпионату» высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Хамзат уже в том статусе, что недопониманий быть не должно. Было бы желание подраться, а организация всегда поддержит. Поэтому давайте считать, что с организацией у него всё в порядке. Но много вопросов с собственной мотивацией. Боюсь, что с этим у него есть проблемы в последнее время. Сейчас вообще не будут обсуждать бой Чимаева и Уиттакера. Будут вообще смотреть, готов ли Хамзат или нет. Он должен в итоге попробовать попасть в колею. Он был самым активным бойцом UFC, а стал самым непредсказуемым», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее Хамзат заявил, что хотел бы провести свой следующий поединок в UFC за титул.

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