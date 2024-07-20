Ирина Алексеева дисквалифицирована на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил

34-летняя российская самбистка и дзюдоистка, а ныне боец смешанных единоборств, действующий боец UFC в женском легчайшем весе Ирина Алексеева получила дисквалификацию на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как утверждается в официальном заявлении UFC, следы экзогенного тестостерона были обнаружены в допинг-пробах Алексеевой, взятых ещё 21 июня прошлого года. Однако из-за того, что Антидопинговое агентство США (USADA) вовремя не проинформировало UFC об этом, спортсменка получила возможность провести один бой в рамках организации 14 октября 2023 года. С этой даты UFC и отсчитывает годичную дисквалификацию, назначенную Алексеевой, которая, таким образом, сможет снова выйти в октагон после 14 октября текущего года.

Хронология событий:

21 июня 2023 года Ирина сдала допинг‑тест, который выявил тестостерон экзогенное происхождения.

14 октября 2023 года Ирина провела бой с Мелиссой Муллинз (Диксон).

31 октября 2023 года стороны были уведомлены о провале теста 21 июня.

20 июля 2024 года новость о дисквалификации появилась в СМИ.