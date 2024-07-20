Василий Ломаченко отказался от боя с Джервонтой Дэвисом из-за отсутствия мотивации

36-летний украинский боксёр-профессионал, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов Василий Ломаченко отказался от поединка с 29-летним американском спортсменом Джервонтой Дэвисом из-за отсутствия мотивации, по словам менеджера Ломаченко.

«Лома сейчас не в настроении, у него сейчас нет мотивации. Он уходит, хочет проводить больше времени с семьёй. Он не хочет ничего делать до конца года. Так что он определённо не выйдет на ринг до конца года. Его мотивируют не только деньги. Он не принимает решений, опираясь только на деньги. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов — это не придаст ему желания. У него нет мотивации, он не готов готовиться к бою», — приводит слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса журналист Стив Ким.

В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 12 мая 2024) противником Василия Ломаченко был Джордж Камбосос. Ломаченко победил в 11-м раунде, забрав вакантный пояс IBF в лёгком весе.