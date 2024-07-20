БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василий Ломаченко отказался от боя с Джервонтой Дэвисом из-за отсутствия мотивации

Василий Ломаченко отказался от боя с Джервонтой Дэвисом из-за отсутствия мотивации
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний украинский боксёр-профессионал, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов Василий Ломаченко отказался от поединка с 29-летним американском спортсменом Джервонтой Дэвисом из-за отсутствия мотивации, по словам менеджера Ломаченко.

«Лома сейчас не в настроении, у него сейчас нет мотивации. Он уходит, хочет проводить больше времени с семьёй. Он не хочет ничего делать до конца года. Так что он определённо не выйдет на ринг до конца года. Его мотивируют не только деньги. Он не принимает решений, опираясь только на деньги. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов — это не придаст ему желания. У него нет мотивации, он не готов готовиться к бою», — приводит слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса журналист Стив Ким.

В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 12 мая 2024) противником Василия Ломаченко был Джордж Камбосос. Ломаченко победил в 11-м раунде, забрав вакантный пояс IBF в лёгком весе.

Материалы по теме
Ломаченко станет тем, кто остановит Танка Дэвиса. Джервонте не нужен такой бой
Ломаченко станет тем, кто остановит Танка Дэвиса. Джервонте не нужен такой бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android