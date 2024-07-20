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Вице-президент PFL ответил, будет ли вновь Фрэнсис Нганну драться по правилам ММА

Вице-президент PFL ответил, будет ли вновь Фрэнсис Нганну драться по правилам ММА
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Вице-президент PFL Рэй Сефо заявил, что бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну в скором времени проведёт поединок по правилам ММА.

«Да, мы обсуждали с Фрэнсисом его возвращение в ММА. Сейчас Нганну уже несколько недель тренируется в Лас-Вегасе в зале Xtreme Couture. Поединок находится на стадии организации, сейчас мы работаем над деталями. Пытаемся окончательно определить место, дату и время, когда оба атлета будут готовы», — приводит слова Сефо портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте на территории Эр-Рияда, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.

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