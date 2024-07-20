Майкл Пейдж заявил о желании сразиться с Камару Усманом

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом дивизиона нигерийцем Камару Усманом.

«Я слежу за своим весом. Люди действительно ждут моего боя. Одна победа, и я вернусь в обсуждения. Я бы выбрал кого-то вроде [Камару] Усмана, он первый номер рейтинга», — сказал Пейдж в интервью Майклу Биспингу.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 303 в июне, Пейдж проиграл раздельным решением ирландскому проспекту Иану Гарри.

Усман не дрался с октября, когда на UFC 294 проиграл раздельным решением Хамзату Чимаеву. Поражение стало для нигерийца третьим подряд, до этого он дважды уступил действующему обладателю титула британцу Леону Эдвардсу.