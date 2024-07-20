Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков провёл тренировку с Джастином Гэтжи

Олимпийский чемпион по вольной борьбе (2020) россиянин Заурбек Сидаков провёл тренировку с бывшим временным чемпионом UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи.

«Заработал несколько бонусных миль из-за частых перелётов благодаря этому танку, Заурбеку Сидакову», — подписал фото Джастин.

Фото: Социальные сети Джастина Гэтжи

Фото: Социальные сети Джастина Гэтжи

Фото: Социальные сети Джастина Гэтжи

Напомним, Заурбек Сидаков не оказался среди тех, кого МОК допустил на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве нейтрального спортсмена.

Джастин Гэтжи выступает в UFC с 2017 года. В последнем поединке Джастин разделил октагон с экс-обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Благословенного нокаутом за секунду до окончания поединка.