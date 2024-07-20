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«Непобеждённый против непобеждённого». Боец UFC бросил вызов Шавкату Рахмонову

«Непобеждённый против непобеждённого». Боец UFC бросил вызов Шавкату Рахмонову
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Топовый непобеждённый ирландский боец UFC Иан Гарри бросил вызов известному казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову.

«Непобеждённый против непобеждённого. Шавкат, давай сделаем это в декабре», — написал в своих социальных сетях Иан Гарри.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Иан Гарри в последнем поединке, который состоялся 30 июня на турнире UFC 303, разделил октагон с британцем Майклом Пейджем. Бой завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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