«Непобеждённый против непобеждённого». Боец UFC бросил вызов Шавкату Рахмонову

Топовый непобеждённый ирландский боец UFC Иан Гарри бросил вызов известному казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову.

«Непобеждённый против непобеждённого. Шавкат, давай сделаем это в декабре», — написал в своих социальных сетях Иан Гарри.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Иан Гарри в последнем поединке, который состоялся 30 июня на турнире UFC 303, разделил октагон с британцем Майклом Пейджем. Бой завершился победой ирландца единогласным решением судей.