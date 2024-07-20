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Том Аспиналл рассказал, какой был бы у него план на возможный бой с Алексом Перейрой

Том Аспиналл рассказал, какой был бы у него план на возможный бой с Алексом Перейрой
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал, какой был бы у него план на возможный бой с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Что ж, как только прозвучал бы гонг, то я сразу бы побежал на него и вложил бы всю мощь, чтобы перевести его на канвас. В первые же 10 секунд», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, следующий поединок английский боец проведёт на турнире UFC 304, который планируется на 28 июля в Манчестере, Англия. Его соперником станет Кёртис Блэйдс. Два года назад бойцы уже встречались, однако тогда победу техническим нокаутом одержал американец, поскольку сам Том травмировался и не смог продолжать бой.

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