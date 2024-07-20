Джейк Пол — Майк Перри: ориентировочное время начало боя — в 3:00

В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) состоится боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв BKFC Майком Перри. Поединок между Джейком Полом и Майком Перри начнётся не ранее 3:00 по московскому времени.

Изначально Пол должен был провести поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступит чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретится со Стиви Морган.

В последнем поединке, который состоялся 2 марта 2024 года, Джейк Пол победил Райана Бурланда техническим нокаутом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.