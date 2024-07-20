Конор Макгрегор создал лейбл звукозаписи «Greenback Records»

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что создал лейбл звукозаписи «Greenback Records».

«Я очень рад, что создаю первый крупный звукозаписывающий лейбл Ирландии в индустрии, которая уже давно вызывает у меня большой интерес», — прокомментировал в своих социальных сетях анонс Конор Макгрегор.

Напомним, в 30 июня на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Ранее Камил Гаджиев в эксклюзивном интервью высказался в адрес Конора Макгрегора.