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Конор Макгрегор создал лейбл звукозаписи «Greenback Records»

Конор Макгрегор создал лейбл звукозаписи «Greenback Records»
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Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что создал лейбл звукозаписи «Greenback Records».

«Я очень рад, что создаю первый крупный звукозаписывающий лейбл Ирландии в индустрии, которая уже давно вызывает у меня большой интерес», — прокомментировал в своих социальных сетях анонс Конор Макгрегор.

Напомним, в 30 июня на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Ранее Камил Гаджиев в эксклюзивном интервью высказался в адрес Конора Макгрегора.

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