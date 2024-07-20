Сен-Пьер: перед боями я всегда был чертовски напуган, но врал себе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о психологических трудностях, с которыми ему приходилось справляться перед боями.

«Каждое утро в день боя я чувствовал себя дерьмово. Я думал: «Чёрт возьми. Я дерьмово провёл ночь и не выспался». Но знаете, что я делаю? Лгу себе. Я лгу своему спарринг-партнёру, лгу своим тренерам. Я чувствую себя отлично и готов надрать задницу. Потому что я твёрдо убеждён, что это оказывает большое влияние на ваш настрой.

Я делал это на протяжении всей карьеры, даже когда я был напуган и мне было невероятно дискомфортно. Я притворялся непобедимым и на 100% уверенным в том, что добьюсь успеха. И это всё было ложью, потому что внутри я был чертовски напуган», — сказал Сен-Пьер в подкасте Anik & Florian.