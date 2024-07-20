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Боец UFC Кутателадзе: Чимаев находится на Кавказе и тренируется со сборной по боксу

Боец UFC Кутателадзе: Чимаев находится на Кавказе и тренируется со сборной по боксу
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Грузинский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Гурам Кутателадзе высказался в адрес топового непобеждённого чеченского бойца UFC и своего товарища Хамзата Чимаева.

«Когда Хамзата госпитализировали, всё было прискорбно. Но мы должны сохранять позитивный настрой. Сейчас Хамзат чувствует себя лучше. Он уже несколько недель находится на Кавказе, дышит свежим воздухом и тренируется со своими спарринг-партнёрами, братьями и, насколько я помню, с национальной командой по боксу. Так что надеюсь, что мы увидим его в октябре в Абу-Даби. Уверен на 100%, что он будет готов», — приводит слова Гурама Кутателадзе портал MMA News.

Ранее Хамзат Чимаев ответил, почему не выступает на турнирах UFC в США и Европе.

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