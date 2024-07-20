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Коди Гарбрандт набил новую татуировку на лице. Фанаты восприняли её ужасно

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Коди Гарбрандт набил новую татуировку на лице.

Фото: Скриншот фотографии из социальной сети Shawne Merriman

Однако болельщики бойца восприняли тату весьма не радостно.

«Зачем ему это делать?» — написал один из пользователей.

«Это ужасно, что за фигня», — возмутился другой пользователь.

«Тату наркомана», — заявил другой пользователь.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, Коди Гарбрандт разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Бой завершился победой бразильского бойца удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился мнением об испанском бойце ММА грузинского происхождения Илии Топурии.