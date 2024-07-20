Чимаев поделился ожиданиями от боя Леона Эдвардса и Белала Мухаммада

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем титульном поединке между полусредневесами Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Это скучный бой. У обоих парней нет трэш-тока и зрелищных финишей. Единственный запоминающийся финиш был у Эдвардса, когда он уронил Усмана на последних секундах. Один работает на очки, второй тоже пытается на очки работать. Конечно, бой получится скучным. Фанаты не будут этому рады», — сказал Чимаев в интервью Асланбеку Бадаеву.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Эдвардс на UFC 296 в декабре одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.