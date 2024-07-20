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«Добро пожаловать в BKFC». Макгрегор поддержал идею перехода Усика в кулачные бои

«Добро пожаловать в BKFC». Макгрегор поддержал идею перехода Усика в кулачные бои
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Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор поддержал идею перехода бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика в кулачные бои, в частности в лигу Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), совладельцем которой является Конор.

«Усик, добро пожаловать в BKFC», — написал в своих социальных сетях Макгрегор.

Напомним, несколько дней назад тренер украинского боксёра Сергей Лапин заявил, что его подопечный может рассмотреть в будущем переход или в смешанные единоборства, или в кулачные бои. В последнем поединке Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри.

Ранее Конор Макгрегор рассказал о создании лейбла звукозаписи Greenback Records.

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