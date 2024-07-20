Александр Усик ответил Конору Макгрегору, который ранее предложил ему перейти в BKFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на предложение бывшего двойного чемпиона UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландца Конора Макгрегора. Ранее тот выразил заинтересованность в его переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), совладельцем которой он является.

«Давайте разговаривать», — написал Усик в социальной сети.

В настоящий момент Усик снимается в фильме Smashing Machine, съёмки которого начались в Канаде.

В последнем бою Александр встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях.