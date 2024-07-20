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Энди Руис дал прогноз на бой Кроуфорда и Мадримова

Энди Руис дал прогноз на бой Кроуфорда и Мадримова
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) между соотечественником Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым.

«Думаю, что Теренс победит. Он более опытный и искусный боец. Сейчас он на вершине. Мне кажется, что он просчитает Мадримова. Ему необходимо какое-то время, чтобы понять соперников, но затем он отправляет их в нокаут, как Джервонта Дэвис. Он очень умён», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Manouk Akopyan.

Исраилу Мадримову 29 лет. Боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и в марте сразился за мировой титул, досрочно остановив в пятом раунде непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова.

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