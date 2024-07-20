Рой Джонс предположил, от чего будет зависеть исход боя Джошуа — Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Думаю, Джошуа будет фаворитом из-за последних боёв. Он отлично выступил против Фрэнсиса Нганну, хотя Нганну это не Даниэль Дюбуа. Первые несколько раундов получатся интересными. Если Джошуа будет тем Джошуа, которого мы знаем, то он будет доминировать и победит. Если же отнесётся к Дюбуа легкомысленно, возможен апсет», — приводит слова Джонса talkSPORT.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Главные победы Энтони Джошуа