Теренс Кроуфорд провёл спарринг с Андре Уордом

Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд провёл спарринг с бывшим чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях соотечественником Андре Уордом.

«Это было круто. Я благодарен Дре за то, что он дал мне возможность выйти с ним на ринг. Возможность сказать, что у меня был спарринг с Андре Уордом — это круто. Очень полезный опыт», — приводит слова Теренса инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Андре Уорда

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.