Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова единогласным решением судей

20 июля, в Москве прошёл большой боксёрский вечер, в главном событии которого встретились известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Бой состоялся по правилам бокса и был рассчитан на восемь раундов по три минуты.

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

Минеев и Исмаилов ранее проводили два очных боя. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

Напомним, 28 апреля Минеев победил Константина Глухова на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. Исмаилов 7 марта победил Ивана Штыркова в бою по правилам бокса.

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