Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева на турнире в Москве

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении от давнего соперника Владимира Минеева единогласным решением судей. Напомним, главное событие вечера проходило 20 июля в Москве. Бой состоялся по правилам бокса и был рассчитан на восемь раундов по три минуты.

«Владимир был сегодня очень хорош. Он хорошо и плотно бьёт. Я немножечко недооценил Владимира. Все говорили, что у меня мало шансов. Я себе давал больше. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что он хороший боксёр. Мы с ним быстро переговорили и оставили прошлое в прошлом. Пусть у нас будет чистое будущее. Я хочу выразить ему уважение. И как человеку, и как спортсмену. Он хорошо сегодня себя проявил. Но в MMA я всё равно его перееду», — сказал Исмаилов после боя.

Минеев и Исмаилов ранее проводили два очных боя. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

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