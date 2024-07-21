Минеев одержал вторую победу в трёх боях с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире в Москве. Бой состоялся по правилам бокса и был рассчитан на восемь раундов по три минуты.

Поединок продлился все восемь раундов и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

Отметим, это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

Напомним, 28 апреля Минеев победил Константина Глухова на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. Исмаилов 7 марта победил Ивана Штыркова в бою по правилам бокса.

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