Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Магомедом Исмаиловым. В ночь с 20 на 21 июля Минеев одержал победу над Исмаиловым в бою по правилам бокса. Поединок продлился все восемь раундов и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

«Соглашусь ли я, если Исмаилов попросит реванш? Я уже Маге не могу отказать», — сказал Минеев после боя.

Это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

28 апреля Минеев победил Константина Глухова на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. Исмаилов 7 марта победил Ивана Штыркова в бою по правилам бокса.

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