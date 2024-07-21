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Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Исмаиловым

Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Исмаиловым
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Российский боец Владимир Минеев ответил на вопрос о возможном четвёртом бое с Магомедом Исмаиловым. В ночь с 20 на 21 июля Минеев одержал победу над Исмаиловым в бою по правилам бокса. Поединок продлился все восемь раундов и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

Прочие бои 2024. Pulse Up Boxing
Магомед Исмаилов — Владимир Минеев (W)
21 июля 2024, воскресенье. 00:40 МСК
Магомед Исмаилов
Окончено
UD
Владимир Минеев

«Соглашусь ли я, если Исмаилов попросит реванш? Я уже Маге не могу отказать», — сказал Минеев после боя.

Это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

28 апреля Минеев победил Константина Глухова на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. Исмаилов 7 марта победил Ивана Штыркова в бою по правилам бокса.

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