Раджабов проиграл американцу Огдену на турнире UFC

В ночь с 20 на 21 июля по московскому времени проходит турнир UFC Vegas 94. В рамках предварительного карда Лоик Раджабов встретился с представителем США Треем Огденом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. Раджабов потерпел второе поражение за последние три боя в UFC. В июне 2023 года он проиграл Матеушу Ребецки техническим нокаутом.

В главном событии турнира пройдёт бой в минимальном весе между бразильянками Амандой Лемос и Вирной Жандиробой.

Основной кард

Главный бой вечера, минимальный вес: Аманда Лемос vs Вирна Жандироба

Полулёгкий вес: Стив Гарсия vs Сын Ву Чхве

Лёгкий вес: Курт Холобо vs Кайнан Крушевски

Наилегчайший вес: Коди Дёрден vs Бруно Силва

Полулёгкий вес: Ту Хо Чхве vs Билл Алджио

Самый короткий бой в МMA