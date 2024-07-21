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Раджабов проиграл американцу Огдену на турнире UFC

Раджабов проиграл американцу Огдену на турнире UFC
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В ночь с 20 на 21 июля по московскому времени проходит турнир UFC Vegas 94. В рамках предварительного карда Лоик Раджабов встретился с представителем США Треем Огденом.

UFC 2024. UFC on ESPN 60, Лас-Вегас, США
Лоик Раджабов — Трей Огден (W)
21 июля 2024, воскресенье. 01:40 МСК
Лоик Раджабов
Окончено
UD
Трей Огден

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей. Раджабов потерпел второе поражение за последние три боя в UFC. В июне 2023 года он проиграл Матеушу Ребецки техническим нокаутом.

В главном событии турнира пройдёт бой в минимальном весе между бразильянками Амандой Лемос и Вирной Жандиробой.

Основной кард

Главный бой вечера, минимальный вес: Аманда Лемос vs Вирна Жандироба
Полулёгкий вес: Стив Гарсия vs Сын Ву Чхве
Лёгкий вес: Курт Холобо vs Кайнан Крушевски
Наилегчайший вес: Коди Дёрден vs Бруно Силва
Полулёгкий вес: Ту Хо Чхве vs Билл Алджио

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