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Минеев рассказал о возможной травме после боя с Исмаловым

Минеев рассказал о возможной травме после боя с Исмаловым
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Российский боец Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире в Москве. Поединок продлился все восемь раундов и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

«Могли я закончить этот бой раньше? Честно сказать, если бы мог — я закончил. Он непростой парень. У него очень крепкая голова. По-моему, я сломал палец левой руки. Я завтра тебе скажу, что с рукой», — сказал Минеев после боя.

Это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

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