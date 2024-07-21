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Минеев и Штырков договорились о бое, на кону может стоять специальный пояс

Минеев и Штырков договорились о бое, на кону может стоять специальный пояс
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Российский боец Владимир Минеев договорился провести бой с Иваном Штырковым по правилам MMA, сообщает RCC MMA.

Предварительная дата боя — 19 октября 2024 года. Есть вероятность, что в поединке Ивана Штыркова и Владимира Минеева на кону будет стоять специальный пояс RCC x Fight Night в знак уважения к бойцам.

В ночь с 20 на 21 июля Минеев одержал победу над Исмаиловым в бою по правилам бокса. Поединок продлился все восемь раундов и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца. Это стал третий бой между соперниками. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

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