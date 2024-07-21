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Стал известен следующий соперник Шары Буллета в UFC

Стал известен следующий соперник Шары Буллета в UFC
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Российский проспект среднего дивизиона (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, примет участие в бое с польским бойцом Михалом Олексейчуком. Об этом сообщает официальный канал UFC в социальной сети X (ранее — Twitter).

Бой пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night в субботу, 3 августа.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. На данный момент в активе россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Помимо UFC Магомедов также принимал участие в турнирах под эгидой AMC Fight Nights, а также RCC. Имел титул чемпиона в полутяжёлом и среднем весах.

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