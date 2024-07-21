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Джейк Пол нокаутировал Майка Перри в шестом раунде

Джейк Пол нокаутировал Майка Перри в шестом раунде
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В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) проходил боксёрский турнир, главным событием которого стал поединок между популярным блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри.

Бой продлился шесть раундов и завершился победой Пола нокаутом.

В активе Джейка Пола теперь 10 побед и одно поражение. В общей сложности на счету Перри в смешанных единоборствах 14 побед при восьми поражениях.

Напомним, изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступила чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретилась со Стиви Морган. Серрано победила нокаутом во втором раунде.

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