Макгрегор: Джейк Пол — самый большой мешок для мочи

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор прокомментировал победу блогера Джейка Пола в поединке с экс-бойцом UFC Майком Перри. Пол нокаутировал Майка Перри в шестом раунде.

«Джейк Пол — самый большой мешок для мочи, который я когда-либо видел в своей жизни. Разница в весе в 40 фунтов, он выжал из себя все соки, но всё ещё обделывается. Накиса, ты должна отвезти его в Вегас, о, да, ты бы никогда не смогла, тестирование атлетической комиссии, настоящие испытания, настоящие бои.

Сучьи задницы. Ты бы никогда не смогла. А потом вызвать 60-летнего Майка Тайсона, которому только что оказали неотложную медицинскую помощь в полёте? Богом клянусь, большая банка сучьей мочи. Самый ценный пакет для мочи», — написал Макгрегор в одной из своих социальных сетей.