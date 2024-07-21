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«Я хочу тебя, Алекс Перейра». Джейк Пол обратился к бразильцу после победы над Перри

«Я хочу тебя, Алекс Перейра». Джейк Пол обратился к бразильцу после победы над Перри
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Популярный блогер Джейк Пол после победы в поединке с экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри вызвал на бой бразильца Алекса Перейру.

«Алекс Перейра, ты сказал, что хочешь боксировать. Я в этом деле король. Приезжай, у нас всё получится. Я хочу тебя, Алекс Перейра. Я только что победил чемпиона BKFC и многократного чемпиона UFC. Ты говоришь, что хочешь боксировать. Давай сделаем это в честь Майка Тайсона», — сказал Пол на ринге после боя.

Напомним, изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. На этом же турнире выступила чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретилась со Стиви Морган. Серрано победила нокаутом во втором раунде.

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