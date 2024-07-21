Минеев побил Исмаилова, в «Реале» впечатлены поведением Мбаппе. Главное к утру

Владимир Минеев единогласным решением судей победил Магомеда Исмаилова на боксёрском вечере в Москве, игроки и персонал мадридского «Реала» впечатлены поведением новичка клуба Килиана Мбаппе, «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью на старте РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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