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21 июля главные новости спорта, бой Минеева и Исмаилова, футбол, теннис, бокс

Минеев побил Исмаилова, в «Реале» впечатлены поведением Мбаппе. Главное к утру
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Владимир Минеев единогласным решением судей победил Магомеда Исмаилова на боксёрском вечере в Москве, игроки и персонал мадридского «Реала» впечатлены поведением новичка клуба Килиана Мбаппе, «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью на старте РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.
  2. Игроки и персонал мадридского «Реала» удивлены поведением Мбаппе.
  3. «Ростов» и ЦСКА не выявили победителя в матче 1-го тура РПЛ.
  4. Фёдор Чалов перейдёт из ЦСКА в греческий ПАОК — источник.
  5. Джейк Пол нокаутировал Майка Перри в шестом раунде.
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