Результаты и лучшие выступления турнира UFC Vegas 94

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В ночь на 21 июля в Лас-Вегасе, Соединённые Штаты Америки, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 94. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков и лучшими выступлениями вечера.

Главный бой вечера, минимальный вес: Вирна Жандироба победила Аманду Лемос болевым приёмом на руку (раунд 2, 4:48). Вирна Жандироба получает бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Полулёгкий вес: Стив Гарсия победил Сын Ву Чхве техническим нокаутом (раунд 1, 1:36). Стив Гарсия получает бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Лёгкий вес: Курт Холобо победил Кайнана Крушевски единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Бруно Силва победил Коди Дёрдена техническим нокаутом (раунд 2, 2:58). Бруно Силва получает бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Полулёгкий вес: Ту Хо Чхве победил Билла Алджио техническим нокаутом (раунд 2, 3:38).

Полулёгкий вес: Хайдер Эмил победил Чон Ён Ли техническим нокаутом (раунд 1, 1:05). Хайдер Эмил получает бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Легчайший вес: Коди Гибсон победил Брайана Келлехера удушающим приёмом (раунд 1, 3:58).

Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик победила Диону Барбозу единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Лёгкий вес: Трей Огден победил Лоика Раджабова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Женский наилегчайший вес: Луана Каролина победила Люси Пудилову единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Тяжёлый вес: Томас Петерсен победил Мохаммеда Усмана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).