Джейк Пол назвал своих следующих оппонентов

В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) проходил боксёрский турнир, в главном событии которого популярный американский блогер Джейк Пол нокаутировал в шестом раунде бывшую звезду UFC, а ныне представителя кулачных боёв Майка Перри. После поединка Джейк назвал своего следующего соперника.

«Майк Тайсон, ваш большой мальчик, подписал контракт на поединок 15 ноября на Netflix. Я очень рад этому. Я вернусь домой, подготовлюсь к этому. И Алекс Перейра, Алекс Перейра, ты сказал, что хочешь бокс. Я король этого. Я король бокса. Приходи, мы сможем это осуществить. Я хочу тебя, Алекс Перейра.

Вы хотите чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейру. Действительно. Я только что победил чемпиона BKFC. Я победил нескольких чемпионов UFC, и Перейра сказал, что хочет боксировать. Итак, Алекс Перейра, после Майка Тайсона я приду за твоей головой», — сказал Пол после поединка.

Напомним, изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. В активе Джейка Пола теперь 10 побед и одно поражение.