Саудовский промоутер раскритиковал бой Джейка Пола и вступил в конфликт с поклонником

42-летний саудовский советник при королевском дворце в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскритиковал поединок американского блогера Джейка Пола и бывшего представителя UFC Майка Перри, вступив в дискуссию с поклонником.

«Это не бокс...» — написал Аль аш-Шейх у себя в соцсети Х (ранее Twitter).

После этого сообщения Турки началась дискуссия.

Поклонник. Вы заплатили Фрэнсису Нганну около $ 30 млн за то, чтобы он дважды дрался в боксёрских поединках (за бой с Тайсоном Фьюри Нганну получи $ 10 млн, а за поединок с Энтони Джошуа — $ 20 млн + процент с продаж PPV. — Прим. «Чемпионата»).

Аль аш-Шейх. Во-первых, это не $ 30 млн… во-вторых, Фрэнсис настоящий боец ​​и отлично дерётся, не так, как в этом цирке.

Поклонник. Я не пытаюсь услышать причины. Вы сделали это так или иначе. Вы по-прежнему устраиваете хорошие мероприятия, но вещи есть вещи. Продолжайте в том же духе, но позвольте Джейку делать то, что он делает. Он смотрит на бокс так же, как и вы, и это главное».

Ночью 21 июля в главном поединке вечера Джейк Пол победил нокаутом в шестом раунде представителя лиги кулачных боёв и бывшего бойца UFC Майка Перри.