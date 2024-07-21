Конор Макгрегор раскритиковал Майка Перри в соцсетях

36-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор в своих соцсетях обратился к Майку Перри, саркастически «уволив» его из Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Эй, Майк [Перри], тебя опустили, и ты можешь идти соревноваться в своём вонючем и грязном чемпионате по боксу, удачи. Ты уволен», — написал Конор в соцсети Х (ранее Twitter).

Перед этим Макгрегор раскритиковал Джейка Пола, назвав блогера «самым большим мешком для мочи».

В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) проходил боксёрский турнир, в главном событии которого популярный американский блогер Джейк Пол нокаутировал в шестом раунде бывшую звезду UFC, а ныне представителя кулачных боёв Майка Перри.