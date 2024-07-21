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Бой Ника Диаза и Висенте Луке в Абу-Даби отменён

Бой Ника Диаза и Висенте Луке в Абу-Даби отменён
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Поединок между 40-летним американским бойцом смешанных единоборств, старшим братом Нейта Ником Диазом и бразильским и американским спортсменом из полусредней весовой категории Висенте Луке на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби отменён.

Официальной причиной называется проблема с документами у Ника Диаза.

Турнир должен был состояться 4 августа. Поединок был рассчитан на пять раундов.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года на турнире UFC 266, Ник Диаз встретился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Робби Лоулером. Тогда победу одержал Лоулер техническим нокаутом в конце третьего раунда. В своём рекорде Диаз имеет 26 побед, 10 поражений, а также два поединка были признаны несостоявшимися.

Висенте Луке, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC on ESPN 54, который состоялся 30 марта. Тогда он проиграл американцу Хоакину Бакли техническим нокаутом во втором раунде.

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