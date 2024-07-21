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Майк Тайсон запустил обратный отсчёт до поединка с Джейком Полом

Майк Тайсон запустил обратный отсчёт до поединка с Джейком Полом
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58-летний американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов Майк Тайсон опубликовал в соцсетях сообщение с обратным отсчётом до поединка с американским блогером и спортсменом Джейком Полом.

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Обратный отсчёт начинается сейчас», — написал Тайсон в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

В ночь на 21 июля на «Амали-Арене» в Тампе (штат Флорида, США) проходил боксёрский турнир, в главном событии которого Джейк Пол нокаутировал в шестом раунде бывшую звезду UFC, а ныне представителя кулачных боёв Майка Перри.

После поединка Пол заявил, что поединок между ним и Майком Тайсоном состоится 15 ноября.

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