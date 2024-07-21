Джейк Пол ответил на комментарии Конора Макгрегора

27-летний профессиональный боксёр и блогер Джейк Пол на пресс-конференции после своего поединка с бывшей звездой UFC Майком Перри ответил на негативные комментарии Конора Макгрегора.

«Конор в «Твиттере», он на своей яхте, но угадайте, где его нет? На ринге, сражающимся со мной. «NoToRiOuS mMa» боится Джейка Пола с канала «Дисней», — заявил Пол на пресс-конференции.

Ночью 21 июля в главном поединке вечера Джейк Пол победил нокаутом в шестом раунде представителя лиги кулачных боёв и бывшего бойца UFC Майка Перри.

После поединка Джейк обратился к публике и объявил о том, что Майк Тайсон подписал контракт и 15 ноября Пол и Тайсон встретятся на ринге. После этого Джейк обратился к действующему бойцу UFC Алексу Перейре и сказал, что после Майка Тайсона он придёт за бразильцем.