Руис — о форме Джошуа: они дали ему лёгких соперников

34-летний американский боксёр-профессионал мексиканского происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории, Энди Руис заявил, что возвращению Энтони Джошуа на вершину рейтинга способствовали бои против лёгких соперников.

«Я думаю, он [Энтони Джошуа] сделал то, что должен был сделать. Они [Эдди Хирн] дали ему лёгких соперников, но, возможно, это то, что ему нужно, чтобы вернуть себе уверенность, вернуть тот импульс. Это то, что мне тоже нужно сделать. Но между Джошуа и Дюбуа будет очень тяжёлый бой», — приводит слова Руиса издание Boxing News 24.

Свой последний поединок Джошуа провёл против Фрэнсиса Нганну, во втормо раунде победив нокаутом.

3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (США) запланирован бой Энди Руиса с американским боксёром Джарреллом Миллером. Поединок состоится в андеркарде чемпионского боя между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым в первом полусреднем весе.