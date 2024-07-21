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«Если наш бой состоится, то он будет неравным». Рахмонов ответил на вызов Иана Гарри

«Если наш бой состоится, то он будет неравным». Рахмонов ответил на вызов Иана Гарри
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Топовый и непобеждённый казахский боец, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг) UFC, Шавкат Рахмонов ответил на вызов известного ирландского бойца Иана Гарри.

«У меня 100% досрочных побед. У тебя — 53%. Если наш бой состоится, то он будет неравным», — написал в своих социальных сетях Рахмонов.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Иан Гарри в последнем поединке, который состоялся 30 июня на турнире UFC 303, разделил октагон с британцем Майклом Пейджем. Бой завершился победой ирландца единогласным решением судей.

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