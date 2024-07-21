«У Иззи одна из величайших карьер в истории ММА». Дю Плесси выразил уважение Адесанье

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уважение известному нигерийскому бойцу Исраэлю Адесанье.

«Этот парень добился много в спорте. Было бы преуменьшением сказать, что у него была просто отличная карьера. У Иззи одна из величайших карьер в истории ММА. На мой взгляд, Андерсон Силва — величайший боец в истории среднего веса, а Исраэль довольно близко стоит рядом с ним», — сказал дю Плесси в интервью на YouTube-канале Hack Check Podcast.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.