Алекс Перейра ответил на вызов Джейка Пола

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил на вызов известного американского боксёра и блогера Джейка Пола. После победы над бойцом BKFC Майком Перри Джейк выразил готовность подраться с Поатаном по правилам бокса.

«Давай сделаем это, мой брат», — приводит слова Перейры портал MMAJunkie.

Напомним, изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. Поединок с Майком Перри завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. На этом же турнире выступила чемпионка мира в семи весовых категориях Аманда Серрано, которая встретилась со Стиви Морган. Серрано победила нокаутом во втором раунде.